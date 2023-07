Le ministre de l’Intérieur s’entretient avec le président de la Fondation « Fidaa »

Les moyens permettant de soumettre les dossiers des sécuritaires, victimes d’attentats terroristes, à la Fondation « Fidaa », ont été au centre de l’entretien qui a eu lieu, le 7 juillet courant, entre le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, et le président de « Fidaa », Ahmed Jaâfer.

Selon un communiqué publié, lundi, par le département de l’Intérieur, l’entretien a permis, également, d’examiner les moyens et procédures permettant de doter la Fondation « Fidaa » des ressources humaines et du matériel nécessaires, pour qu’elle puisse s’acquitter de ses tâches.

« Fidaa » a été créée en vertu du décret-loi n° 2022- 20 du 9 avril 2022, relatif à la Fondation Fidaa pour la prévoyance des victimes d’actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes ainsi que les ayants droit des martyrs et blessés de la Révolution.

Elle est placée sous la tutelle de la présidence de la République et son siège est situé à Tunis.

