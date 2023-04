Le ministre de l’intérieur s’entretient avec le secrétaire général de l’UGTT

La situation générale dans le pays et l’engagement du ministère de l’intérieur à appliquer la loi dans le plein respect des droits et des libertés ont été au centre d’une réunion tenue, jeudi soir au siège du ministère de l’intérieur à Tunis, entre le ministre de l’intérieur Kamel Feki et le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi.

A cette occasion, le secrétaire général de la centrale syndicale a souhaité plein succès au ministre de l’intérieur dans ses nouvelles fonctions, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur.