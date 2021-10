Le ministre des A.S ordonne suspension d’un directeur

Suite à la visite d’inspection effectuée par le ministre des Affaires sociales, jeudi soir 21 octobre 2021, au Centre d’information et d’orientation sociales de Tunis et au Centre d’accueil de l’enfance d’Al-Zahrouni, et après avoir examiné les nombreux manquements et défaillances, le ministre des Affaires sociales a décidé :

Suspension du directeur du Centre d’information et d’orientation sociale en Tunisie, et l’ouverture d’une enquête à son encontre par l’Inspection générale du ministère des Affaires sociales, avec la fermeture provisoire du centre à compter du lundi 25 octobre 2021 . Sécuriser temporairement la résidence des enfants pris en charge par le centre dans d’autres structures, jusqu’à ce qu’il soit réaménagé d’une manière qui réponde aux conditions de soins et de dignité.