Le ministre des AE  affirme l’engagement de la Tunisie à protéger les résidents étrangers de diverses nationalités

Le ministre des Affaires étrangères et de l’immigration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a reçu un groupe d’ambassadeurs africains qui l’ont félicité pour la confiance que le président de la République lui a témoignée.

Le ministre a souligné l’importance de l’immigration régulière comme un affluent de développement, de richesse et de diversité, affirmant la volonté de la Tunisie de continuer et d’encourager la circulation légale des personnes dans l’espace africain et dans le reste du reste du monde, et considérant en retour que le phénomène de la migration irrégulière menace la sécurité et la sécurité de la Tunisie et d’autres pays et d’autres pays, en particulier les africains.

À cet égard, le ministre a souligné l’engagement des autorités tunisiennes à protéger les résidents étrangers de diverses nationalités et à aborder le phénomène de la migration irrégulière dans le contexte de ce qui est stipulé dans la législation tunisienne et les traités internationaux et africains, et sans stigmatisation ni généralisation, appelant à se garder d’être entraîné dans les enchères et les accusations lancées à diverses fins.