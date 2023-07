Le ministre des AE examine les moyens de renforcer la coopération avec le Kuwait Investment Authority

L’examen de la coopération en matière d’investissement entre la Tunisie et le Koweït a été au centre de la rencontre qui a eu lieu, dimanche, entre le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, actuellement en visite au Koweït, et le Président de l’Autorité générale pour l’investissement (Kuwait Investment Authority) , Ghanem Suleiman Al-Ghenaiman .

Le ministre des Affaires étrangères a exprimé la détermination de la Tunisie à renforcer l’activité de l’entreprise d’Ekuity Capital, le bras d’investissement de l’Autorité générale et à l’aider à élargir son portefeuille d’investissement en Tunisie à d’autres secteurs, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Nabil Ammar a souligné, lors de cette rencontre, les avantages du processus des réformes menées par le président de la République Kaïs Saïed, visant la reconstruction, suivant une approche et des visions opérationnelles, qui sont à même de promouvoir la situation économique en Tunisie.

Le ministre a mis l’accent sur les perspectives prometteuses de l’économie tunisienne, en dépit des défis internationaux, ainsi que l’importance du marché tunisien, en tant que portail vers les marchés européens et africains, réitérant la disponibilité de la Tunisie à soutenir les efforts visant à activer l’investissement conjoint.

Pour sa part, le président de l’Autorité générale pour l’investissement a exprimé la disposition de son institution à activer et à développer la coopération entre les deux pays.

Il a également salué l’attractivité des investissements du marché tunisien, et les moyens et avantages dont dispose la Tunisie, lesquels offrent des opportunités de succès pour l’investissement étranger.

- Publicité-