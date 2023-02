Le ministre des AE exhorte les partenaires de la Tunisie à «respecter l’indépendance de sa décision nationale»

Le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar a souligné l’importance, pour les partenaires de la Tunisie et ses amis, de comprendre et de respecter l’indépendance de sa décision nationale.

Lors d’un entretien qui s’est tenu mercredi au siège de l’Union Africaine à Addis-Abeba, en Ethiopie, avec le ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération du Royaume d’Espagne José Manuel Albares Bueno, il a fait un exposé sur le processus politique en Tunisie. Un processus qui s’inscrit dans le cadre de la constitution et de la loi et qui est venu concrétiser la volonté des Tunisiens, après l’expérience que le pays a vécue au cours de la dernière décennie, a-t-il poursuivi.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, il a mis en avant le soutien de l’Espagne au développement en Tunisie au plan bilatéral et multilatéral.

L’entretien qui s’est tenu en marge de la participation du ministre aux travaux de la 42e session du conseil exécutif de l’UA, a été l’occasion de passer en revue les relations de coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer dans divers domaines au service des deux parties.

De son côté, le ministre espagnol a affirmé le soutien de son pays à la Tunisie, en consécration des liens solides d’amitié et de coopération liant les deux pays, tant sur le plan bilatéral que régional et international.