Le ministre des AE participe, au Caire, à la réunion ministérielle du Conseil de la Ligue arabe

-Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar conduira la délégation tunisienne aux travaux de la 160e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères, prévue le 6 septembre courant, au Caire (Egypte).

Les développements survenus dans les territoires palestiniens occupés et au Soudan ainsi que les questions de la sûreté dans les pays arabes seront au menu de cette session, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Selon la même source, le ministre des AE prendra part, le 5 septembre courant, aux travaux de la 3e réunion ministérielle pour le dialogue politique arabo-japonais. Cette réunion sera consacrée à l’examen des moyens à même de renforcer les relations de coopération et les partenariats entre le Japon et les pays arabes.

Nabil Ammar aura des entrevues bilatérales avec des ministres des Affaires étrangères qui seront présents à ces deux rencontres.

