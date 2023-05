Le ministre des AE participe, au Caire, aux sessions extraordinaires du Conseil de la Ligue des Etats arabes

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a pris part, dimanche, aux travaux des deux sessions extraordinaires du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau ministériel, qui se tiennent au Caire.

Ces réunions portent sur les derniers développements de la situation au Soudan et en Syrie. La cause palestinienne, notamment à l’occasion de la commémoration du 75e anniversaire de la nakba, sera également abordée.

Le concept de nakba (« catastrophe » ou « désastre » en arabe) désigne l’expulsion de 700 000 Palestiniens de leur terre à la création d’Israël en 1948.

Lors de ces réunions, la Tunisie a réaffirmé sa position claire et constante concernant ces questions. Une position qui appelle aussi à dynamiser les mécanismes de l’action arabe commune en vue de parvenir à des solutions à ces crises, en consécration des valeurs de solidarité et d’entraide.

En marge de ces réunions, le ministre des Affaires étrangères a eu des entretiens avec nombres de ses homologues et chefs de délégations, ainsi qu’avec le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes.

