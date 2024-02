Ammar reçoit Wan Li pour parler coopération

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, a reçu, mardi, au siège du département, l’ambassadeur de Chine à Tunis, Wan Li.

L’entretien a porté sur l’évolution des relations bilatérales. Les deux parties ont, sur un autre plan, souligné l’importance d’intensifier les visites de haut niveau entre les deux pays et de renforcer les liens d’amitié et de coopération entre la Tunisie et la Chine dans divers domaines. L’accent a été aussi mis sur la convergence de vues entre les deux pays sur les principales questions régionales et internationales dont, en premier lieu, la cause palestinienne.