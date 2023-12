Le ministre des AE reçoit le nouvel ambassadeur de Mauritanie à Tunis

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a reçu, vendredi, au siège du département, le nouvel ambassadeur de Mauritanie à Tunis, Sidi Ali Ould Sidi Ali qui lui a remis ses lettres de créance.

Selon un communiqué du ministère, Nabil Ammar a fait part de la disposition de son département à fournir au nouvel ambassadeur toute l’assistance requise pour lui faciliter sa mission.

L’entretien a éte l’occasion de mettre en avant la solidité des liens de fraternité unissant la Tunisie et la Mauritanie et de réaffirmer la volonté commune de développer les relations de coopération, au service de l’intérêt des deux pays frères, ajoute la même source.

