Le ministre des AE reçoit son homologue algérien Ramtane Lamamra

-Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a tenu, lundi, au siège du département, une séance de travail avec son homologue algérien, Ramtane Lamamra.

Le ministre algérien des Affaires étrangères est en visite en Tunisie en tant qu’émissaire du président algérien, Abdelmajid Tebboune, pour transmettre un message écrit au président de la République, Kaïs Saïed.

Les deux ministres se sont félicités du « caractère stratégique des relations des deux pays frères », soulignant la volonté commune de les hisser au plus haut niveau, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Jerandi et Lamamra ont, en outre, mis en avant le niveau de coordination et de concertation entre les deux pays, notamment les échanges entre les présidents des deux pays.

M. Othman Jerandi et son homologue algérien ont, également, évoqué les principales questions régionales et internationales d’intérêt commun à l’approche des prochaines échéances, telles que la réunion consultative des pays voisins de la Libye, prévue en Algérie les 30 et 31 août, la réunion du conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau ministériel le 9 septembre prochain, au Caire, ainsi que la réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Plus tôt dans la journée de ce lundi, le chef de l’Etat a reçu Ramtane Lamamra qui lui a remis un message écrit de son homologue Abdelmajid Tebboune.

Il s’agit de la troisième visite en Tunisie du ministre algérien des Affaires étrangères depuis le 25 juillet dernier, soit depuis la révocation du chef du gouvernement, le gel de l’action parlementaire et la levée de l’immunité des députés.