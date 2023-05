Le ministre des AE salue l’engagement de la France aux côtés de la Tunisie

La relance économique, les difficultés liées à l’octroi des visas aux Tunisiens et la migration ont été au centre de l’entretien qui a eu lieu mardi entre le ministre des Affaires Etrangères Nabil Ammar, en visite de travail en France, et son homologue Catherine Colonna.

Tout en saluant l’engagement de la France aux côtés de la Tunisie, Nabil Ammar s’est félicité d’une concertation accrue en vue de renforcer davantage le partenariat tuniso-français et d’explorer les nouvelles opportunités de coopération. Il a souligné qu’avec le retour de la stabilité politique, le principal défi de la Tunisie reste celui de la relance économique, et que tout message sceptique ou attitude négative ne fera que compliquer davantage l’amélioration des conditions socio-économiques dans le pays.

Une attention particulière a été accordée aux liens culturels et humains entre les deux pays, et le besoin d’une approche inclusive dans le traitement des questions liées à la migration, la mobilité humaine et le développement durable.

Les deux ministres ont, également, discuté des difficultés liées à l’octroi des visas aux tunisiens et la nécessité de trouver les solutions adéquates à ce problème.

M. Nabil Ammar a rappelé dans ce contexte l’initiative du président de la République Kaïs Saïed d’organiser un Sommet qui réunit les pays des deux rives de la Méditerranée et les pays de l’Afrique subsaharienne pour la mise en place d’une approche globale et multidimensionnelle qui s’attaque aux raisons profondes du phénomène de la migration et notamment ses ramifications criminelles.

L’accent a été mis sur les moyens de renforcer les investissements français dans les secteurs compétitifs, innovants et à haute valeur ajoutée, profitant du processus de recomposition des chaines de valeur au niveau mondial.

L’entretien a en outre permis de mettre en exergue l’importance d’une coopération plus étroite entre les deux pays sur les questions régionales et internationales, en particulier en Méditerranée et au Moyen Orient, pour faire face aux défis sécuritaire énergétique et alimentaire.

La ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères. a de son côté, affirmé la compréhension de son pays des enjeux inhérents au contexte politique et économique que traverse la Tunisie. Elle a réitéré le soutien fort de la France à la Tunisie pour relever les défis socio-économiques, ainsi que son appui auprès des instances européennes et internationales.

Les deux ministres ont évoqué l’importance de réunir la 4ème session du Haut Conseil de Coopération (HCC) à Paris, et le Comité de pilotage de l’accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, dans les plus proches délais.