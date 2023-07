Le ministre des AE se rend aux pays du Golfe du 16 au 20 juillet

Chargé par le président de la République, Kais Saied, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, entame à partir du 16 juillet courant un périple aux pays du Golfe.

Il devra visiter le Koweït, les Emirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite.

Invité par les ministres des Affaires étrangères de ces pays frères, la tournée devra prendre fin le 20 juillet courant.

Ce déplacement, indique un communiqué du département des Affaires étrangères, s’inscrit dans le cadre de la volonté de consolider davantage les liens de fraternité unissant la Tunisie et ces Etats frères et de renforcer les relations bilatérales.

Il vise également à intensifier la coopération avec ces pays dans les différents domaines et la hisser à des paliers supérieurs.

Nabil Ammar aura, à cette occasion, des entretiens avec de hauts responsables de ces pays.

