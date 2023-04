Le ministre des AE s’enquiert de la situation des Tunisiens établis à Khartoum

Le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar a joint par téléphone les membres de la mission diplomatique tunisienne à Khartoum pour s’assurer la situation des Tunisiens et de leurs conditions de séjour à la lumière des récents développements dans ce pays frère, lit on dans un communiqué du département.

Le ministre a appelé les membres de la mission tunisienne à maintenir en permanence le contact avec les Tunisiens résidant au Soudan et à rester à l’écoute de leurs besoins en cas de nécessité. Il a mis en avant l’importance de faire preuve de vigilance et de prendre toutes les mesures disponibles pour sécuriser le siège de la mission diplomatique tunisienne à Khartoum.

La communauté tunisienne établie au Soudan est composée de 110 membres parmi les hauts cadres affectés dans des organisations régionales et internationales, précise le département des Affaires.

Samedi, le ministère avait assuré que les Tunisiens sont sains et saufs suite aux affrontements qui ont éclaté entre l’armée et les forces de Soutien Rapide (paramilitaires).

L’ambassade affirme être en contact permanent avec les membres de la communauté tunisienne et met à leur disposition les numéros suivants.

00249963033806

002499632278601

00249900905900