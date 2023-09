Ammar rencontre à New York la Sous-secrétaire d’Etat américaine pour le Proche-Orient

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a eu un entretien, mercredi, à New York, avec Barbara Leaf, la Sous-secrétaire d’Etat américaine pour les Affaires du Proche-Orient et ce, en marge de sa participation au segment de haut niveau de la 78ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Cette rencontre a permis de passer en revue les relations d’amitié unissant les deux pays et de souligner la volonté commune de développer la coopération bilatérale dans les différents domaines, notamment en ce qui concerne les efforts de la relance économique du pays, indique un communiqué publié ce jeudi par le ministère.

Les échanges ont aussi porté sur « les principaux défis existants et émergents aux niveaux régional et international et sur les moyens d’y faire face », selon la même source.

