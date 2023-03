Le ministre des AE s’entretient avec les ambassadeurs des EAU et de Malte

Les relations tuniso-maltaises et les prochaines échéances bilatérales ont été au centre d’un entretien, mardi, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar et l’ambassadeur de Malte à Tunis Simon Pullicino.

A cette occasion, les deux parties ont mis en avant les relations de longue date établie entre les deux pays et l ‘importance de renforcer la coopération fructueuse dans divers secteurs et d’approfondir la concertation sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

La rencontre a, également, permis de passer en revue la coopération tuniso-maltaise au sein de l’Union européenne. Les deux parties ont souligné, dans ce sens, l’importance du conseil de partenariat Tunisie-UE pour examiner les moyens de promouvoir les relations économiques.

Durant la même journée, le ministre a reçu l’ambassadrice des Emirats arabes unis Imen Ahmad Al Sellami. L’accent a été mis sur la nécessité de tirer avantage de la dynamique que connaissent les relations entre les deux parties pour consolider et diversifier la coopération bilatérale.

L’ambassadrice a remis au ministre un message de son homologue émirati Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyane,

- Publicité-