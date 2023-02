Le ministre des AE s’entretient avec son homologue mauritanien

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu, jeudi, avec son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Marzouk, dans le cadre des travaux du 36e sommet de l’Union africaine et de la 42e session de son conseil exécutif.

Les deux parties ont souligné la volonté commune de développer la coopération dans les différents domaines de manière à répondre aux aspirations et intérêts des deux peuples frères, indique un communiqué du département.

Ils ont également souligné l’importance de poursuivre les concertations politiques et les échanges de visites entre hauts responsables des deux pays, appelant à accélérer la tenue de la commission mixte.

L’entretien a été aussi l’occasion de passer en revue les relations de longue date établies entre les deux pays et d’échanger les vues sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale et les dossiers d’intérêt commun.

