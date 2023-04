Le ministre des Affaires étrangères en visite de travail en Italie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar effectue les jeudi 12 et mercredi 13 avril une visite de travail en Italie, à l’invitation du Vice-président du Conseil des Ministres italien et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Antonio Tajani.

Cette visite sera l’occasion de discuter des moyens de faire face au phénomène de la migration irrégulière selon une approche globale qui servira l’intérêt économique des deux pays et contribuera à la promotion d’une migration régulière et circulaire, par le biais de l’augmentation des investissements, le développement des régions intérieures et la création d’emplois pour les jeunes, lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Cette visite sera également l’occasion d’échanger sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans tous les domaines et de hisser cette coopération au niveau d’un partenariat stratégique et efficace au service des intérêts communs des deux peuples amis, selon la même source.

Elle permettra aussi d’examiner les perspectives de coopération tuniso-italienne au niveau euro-méditerranéen et au sein de l’Union Européenne, et d’échanger sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.