Le ministre des affaires étrangères reçoit l’ambassadrice du Canada en Tunisie

Le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, a reçu, jeudi au siège du ministère, l’ambassadrice du Canada en Tunisie, Lorraine Diguer.

Selon un communiqué publié par le ministère sur sa page officielle, l’ambassadrice du Canada a exprimé sa satisfaction quant au niveau distingué des relations de coopération bilatérale, soulignant l’engagement de son pays à poursuivre la mise en œuvre de nombreux projets et programmes de développement, en particulier ceux qui concernent l’autonomisation économique et sociale des femmes et la facilitation de l’intégration sociale des jeunes.

Pour sa part, Nabil Ammar a salué le niveau des relations bilatérales entre les deux pays, soulignant l’importance de renforcer le partenariat économique entre la Tunisie et le Canada et la nécessité de diversifier les domaines de coopération bilatérale pour inclure des secteurs prometteurs.

