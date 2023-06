Le ministre des Affaires étrangères reçoit une invitation à visiter le Bahreïni

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a reçu, lundi, au siège du département, l’ambassadeur du royaume du Bahreïn à Tunis, Ibrahim Mahmoud Ahmed Abdullah.

Au cours de cette rencontre, le ministre a souligné les liens de fraternité existants entre les deux pays, et l’importance de hisser le niveau des relations bilatérales au plus haut niveau, de manière à répondre aux aspirations des deux peuples frères, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

Le diplomate bahreïni a, à cette occasion, remis au ministre une lettre d’invitation de son homologue Bahreïni, Abdullatif Bin Rashid al-Zayani, à effectuer une visite au Royaume du Bahreïn.

Le ministre a accueilli favorablement cette invitation, ajoute le communiqué.

