Nabil Ammar n’arrête pas de serrer les mains des ambassadeurs.

Le ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a rencontré mardi au siège du département, l’ambassadrice d’Autriche à Tunis, Ulla Krauss-Nussbaumer, et le nouvel ambassadeur de la Confédération Suisse à Tunis, Josef Renggli.

La rencontre avec l’ambassadrice Autrichienne a porté sur l’importance de l’impulsion des relations bilatérales particulièrement dans les domaines des énergies renouvelables et de la culture, a indiqué un communiqué publié par le ministère des affaires étrangères.

L’Ambassadrice a souligné, à cette occasion, la volonté de son pays de développer les relations bilatérales dans l’intérêt des deux pays amis.

Par ailleurs, l’ambassadeur de Suisse à Tunis, Josef Renggli, a souligné, lors de sa rencontre avec le ministre des affaires étrangères, à l’occasion de la prise de ses fonctions, l’importance de la poursuite de la coopération avec la Tunisie et dans l’élaboration de programmes futurs.

Il a mis en exergue l’importance accordée par son pays aux relations d’amitié et de coopération avec la Tunisie, dont en particulier le programme de coopération pour la période 2021/2024.

L’entretien a porté sur les relations bilatérales établies entre les deux pays et la détermination commune à renforcer cette collaboration notamment en ce qui concerne les investissements suisses en Tunisie.