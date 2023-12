Le ministre des affaires étrangères s’entretient à Genève avec le directeur général de l’OMS

Le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar s’est félicité du niveau distingué des relations de coopération entre la Tunisie et l’Organisation mondiale de la santé, notamment à travers son bureau en Tunisie, lit-ont dans un communiqué publié, mardi, par le ministère des affaires étrangères.

Le ministre qui s’exprimait, lors d’un entretien, hier lundi à Genève, avec le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a renouvelé l’engagement de la Tunisie, dans le cadre du groupe des « Amis du Traité », à élaborer un instrument international de préparation et de réponse aux épidémies, soulignant l’importance de l’appel lancé par le Président de la République, aux côtés de dirigeants de 25 Etats en faveur du renforcement de l’infrastructure de santé au niveau mondial à travers un traité international sur les épidémies.

Par ailleurs, Ben Ammar a réitéré ses remerciements au directeur général de l’OMS pour la priorité qu’il accorde à la mise en œuvre du processus de transfert de la technologie de l’ARN messager (ARNm) pour produire localement des vaccins anti-COVID-19 vers six pays africains dont la Tunisie à l’occasion du sommet de l’Union européenne et de l’Union africaine tenu le 18 février 2022.

Le ministre a, également, salué la participation active du directeur général de l’OMS à l’événement : « Echange francophone sur les progrès en matière de production de vaccins à ARN messager (ARNm) : focus sur l’expérience des 4 pays francophones bénéficiaires » qui a été organisé, en octobre 2023, à Genève, en coopération avec l’OMS et l’Organisation internationale de la Francophonie, pour assurer le suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Djerba relative à l’accès équitable aux services de santé.

Il a également salué les efforts déployés par l’OMS à Gaza et ses efforts pour sauver les blessés et les malades palestiniens victimes d’une catastrophe humanitaire et sanitaire sans précédent.

Le ministre a, d’autre part, mis en avant les multiples appels lancés par la Tunisie, au plus haut niveau, en faveur d’une approche fondée sur les valeurs de solidarité internationale, d’équité et d’action multilatérale, en vue de faire face à la pandémie du Covid-19.

Pour sa part, le directeur général de l’OMS a exprimé sa gratitude au président de la République, Kais Saied, pour le rôle qu’il a joué dans le lancement du processus de négociation pour un nouveau traité sur les pandémies.

Il a également souligné le rôle joué par la Tunisie dans le cadre des efforts déployés par la communauté internationale pour renforcer l’infrastructure de santé au niveau mondial afin d’assurer une réponse rapide, équitable, efficace et durable aux pandémies futures.

Le Directeur général de l’OMS a également renouvelé l’appel à « un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la garantie de l’acheminement sans entrave de l’aide humanitaire au peuple palestinien ».

