Le ministre des Affaires étrangères s’entretient à Genève avec son homologue iranien

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger Nabil Ammar s’est entretenu mardi à Genève avec son homologue Iranien Hossein Amir-Abdollahian des relations bilatérales et les moyens de les promouvoir, notamment, dans les domaines

scientifique, économique, éducatif et du commerce.

C’était en marge de sa participation à l’événement de haut niveau » Droits de l’homme 75 « , organisé par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, à Genève, les 11 et 12 décembre 2023, en commémoration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

La rencontre a, également, permis de passer en revue les positions des deux pays sur diverses questions d’actualité internationale et la situation en Palestine.

Le Ministre des Affaires Etrangères iranien a, dans ce cadre, salué les initiatives et les positions défendues, aux niveaux national et international, par la Tunisie sur cette question, ainsi que l’accueil par la Tunisie de patients et blessés palestiniens.

Nabil Ammar a réitéré le soutien infaillible de la Tunisie au peuple palestinien et a souligné la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat et durable. Il a, par ailleurs, fait part de son indignation face à l’impuissance de la communauté internationale face au génocide que subit le peuple palestinien.

- Publicité-