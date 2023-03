Ammar à Nouakchott, pour de nouvelles perspectives avec le CCG

Les excellentes et privilégiées relations entre la Tunisie et l’ensemble des pays arabes du Golfe ont été au centre de l’entretien qui a eu lieu, jeudi, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, avec le Secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe(CCG), Jassem Mohamed Albudaiwi.

Il s’agit d’une rencontre qui intervient en marge de la participation du chef de la diplomatie tunisienne à Nouakchott (Mauritanie) aux travaux de la 49e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

D’après un communiqué du département, les deux parties ont saisi l’occasion pour réaffirmer la nécessité d’engager « une action commune » en vue de promouvoir les relations de coopération entre la Tunisie et le Conseil, partant de la ferme conviction des deux parties et en concrétisation les décisions émises par les dirigeants des Etats du Conseil du Golfe tendant à apporter le soutien nécessaire à la Tunisie.

Les deux parties ont, par ailleurs, formulé le souhait de parvenir à « institutionnaliser » ces relations et, partant, ouvrir de nouvelles voies et perspectives de coopération entre la Tunisie et cette organisation régionale, rapporte le même communiqué.