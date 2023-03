Ammar invité à visiter Pretoria pour renforcer la coopération africaine

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu par téléphone, avec la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération Grace Naledi Pandor.

Lors de cet entretien, les deux parties ont loué la qualité des relations historiques de fraternité qui lient les deux pays et ont affirmé la volonté commune d’œuvrer à les développer dans tous les secteurs.

A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar a reçu une invitation de la part de Grace Naledi Pandor pour visiter Pretoria en vue de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays et de passer en revue les questions internationales et régionales d’intérêt commun, selon un communiqué publié, lundi, par le ministère des Affaires étrangères de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.