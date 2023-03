Ammar avec Prügel pour se féliciter

Le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu jeudi au siège du département, avec l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Peter Prügel.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère, Prügel s’est félicité pour le niveau distingué des relations tuniso-allemandes affirmant la disposition de son pays à continuer à appuyer la Tunisie dans ses efforts pour la promotion de l’économie et du développement durable et à soutenir ses efforts dans le cadre des institutions de l’Union Européenne et du Fonds monétaire international.

De son côté, Nabil Ammar, a salué le niveau distingué des relations tuniso-allemandes exprimant la volonté de la Tunisie de développer le partenariat bilatéral dans tous les domaines.