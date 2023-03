Le ministre des Affaires étrangères s’entretient avec le chargé d’affaires de l’Ambassadeur de Libye à Tunis

Les relations tuniso-libyennes et les prochaines échéances bilatérales ont été au centre de la rencontre qui a eu lieu ce jeudi, à Tunis entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar et le chargé d’affaires de l’Ambassadeur de Libye à Tunis, Mustapha Gdara.

Selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, le ministre a souligné la nécessité de poursuivre l’action afin de préserver la dynamique de coopération entre la Tunisie et la Libye et de répondre aux aspirations des deux peuples dans le cadre de la solidarité qui caractérise entre des relations des deux pays.

Le ministre a également mis l’accent sur l’impératif de préparer au mieux les prochaines échéances bilatérales et de mettre en application les accords entre les deux pays.

Il a également réitéré le soutien à la Libye et son appui aux efforts visant à assurer la réussite du processus politique du pays voisin.