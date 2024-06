Le ministre des Affaires étrangères s’entretient avec son homologue coréen à Séoul

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar a souligné, mercredi, lors de sa rencontre avec son homologue coréen Cho Tae-yul, la volonté de la Tunisie de développer davantage les investissements coréens dans le pays, notamment dans les secteurs de l’économie, des sciences et technologies et de l’industrie des équipements automobiles.

Lors d’une réunion bilatérale au siège du département des Affaires étrangères coréen, dans le cadre de la participation de la Tunisie au premier Sommet Corée-Afrique qui se tient actuellement à Séoul, les deux parties se sont félicitées de l’évolution positive des relations tuniso-coréenne au niveau bilatéral et multilatéral et se sont entendues pour les renforcer.

Nabil Ammar a saisi cette occasion pour remercier la Corée pour son soutien à la Tunisie durant la période difficile de la crise du COVID.

Le Ministre a réitéré la position ferme de la Tunisie en faveur des droits légitimes du peuple palestinien à récupérer toutes ses terres et à établir un État pleinement souverain avec Al Qods pour capitale.

Il a, à ce propos, invité la communauté internationale à agir contre le les crimes génocidaires et le nettoyage ethnique subis par le peuple palestinien.