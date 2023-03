Le ministre des Affaires étrangères s’entretient avec son homologue ivoirienne

Réuni avec son homologue ivoirienne Candy Kamisoko Camara, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a eu l’occasion d’évoquer les relations bilatérales liant les deux pays ainsi que les récentes mesures décrétées par la Tunisie en faveur des migrants réguliers.

L’entretien a eu lieu, vendredi, en marge de la participation du chef de la diplomatie tunisienne aux travaux de la 49ème session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

Les deux parties ont tenu à mettre l’accent sur » les relations fraternelles et historiques privilégiées » entre la Tunisie et la Côte d’Ivoire, a rapporté un communiqué du département des Affaires étrangères.

Les deux ministres ont également réaffirmé la volonté commune des deux pays d’aller de l’avant sur la voie de la promotion et du renforcement des relations bilatérales liant les deux pays, mettant l’accent sur la nécessité de rétablir le rythme des visites entre hauts responsables des deux pays.

Ils ont saisi l’occasion pour insister sur l’impératif de maintenir la » périodicité » de la tenue des mécanismes de coopération bilatérale et le devoir de se préparer au mieux aux manifestations et échéances à venir.

Ils ont en outre discuté des moyens permettant de mettre en valeur la dynamique économique entre les deux pays et le rôle respectif qui revient aux acteurs économiques et aux expatriés dans le renforcement des relations bilatérales.

Sur un autre plan, les deux parties ont mis en relief l’importance de la solidarité entre les différents pays du continent africain et la nécessité de veiller à sa consolidation, réaffirmant à ce titre l’engagement à faire prévaloir les intérêts des peuples africains face aux défis communs, notamment, en cette conjoncture mondiale actuelle.

Le 5 mars courant, les deux présidences de la République et du Gouvernement et le département des Affaires étrangères ont rendu publique une déclaration tripartite dans laquelle ils ont annoncé une salve de mesures en faveur des ressortissants africains résidant en Tunisie.

Parmi ces mesures, figurent la délivrance des cartes de séjour d’un an au profit des étudiants des pays africains, le droit de renouveler périodiquement leurs documents dans des délais appropriés, et proroger les titres de séjour de trois mois à six mois.

Aussi, ces mesures prévoient des facilités de départ volontaire au profit des ressortissants africains qui désirent quitter le territoire tunisien et le renforcement de l’appui et du soutien socio-sanitaire et psychologique nécessaire à leur profit.

