Le ministre des affaires sociales appelle les agents de la CNSS à améliorer la qualité des services fournis aux affiliés

Le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi a appelé lundi les agents de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) à redoubler d’efforts en vue d’améliorer la qualité des services fournis aux affiliés, de réduire les délais de versement des allocations, de simplifier les procédures de traitement des dossiers et la numérisation des documents.

Présidant à Hammamet la conférence des chefs des bureaux régionaux et locaux de la CNSS, Ezzahi a souligné le rôle fondamental de la caisse nationale de sécurité sociale dans la concrétisation de la politique du ministère des affaires sociales en matière de sécurité sociale.

Il a exprimé ses remerciements à la direction générale de la CNSS et à ses cadres et agents au niveau central, régional et local pour les efforts consentis en vue de faire réussir l’amnistie sociale pour l’année 2022, qui a permis de fournir à la caisse des liquidités dont une grande partie a été transférée à la CNAM.

Ezzahi a mis l’accent sur la nécessité d’activer tous les mécanismes juridiques pour préserver les droits de la CNSS et la mise en place d’une stratégie en matière de payement selon une approche sectorielle, outre le suivi de la situation des débiteurs de la caisse.

