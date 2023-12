Ezzahi en visioconférence au colloque sur « les acquis sociaux à enjeux économiques » en Algérie

Le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi a participé lundi en visioconférence à l’ouverture du colloque international ayant pour thème » les acquis sociaux à enjeux économiques » qui a été organisé par le ministère algérien de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, en collaboration avec le fonds des nations unis pour la population.

Ont pris part à ce colloque qui se tient en Algérie, un grand nombre de ministres arabes et Africains des affaires sociales, de la vice présidente de la fédération nationale des femmes en chine, de la conseillère spéciale du secrétaire général des nations unis chargée des affaires de l’Afrique et d’un nombre de représentants d’instances onusiennes et régionales, ainsi que des experts et des chercheurs.

Ezzahi a souligné, dans un discours enregistré qui a été diffusé à la séance d’ouverture, que cette rencontre constitue une opportunité idoine à même d’échanger les expériences et les meilleures pratiques des politiques de développement social en vue de réaliser la justice sociale notamment, en faveur des catégories ayant des besoins spécifiques.

A noter que les travaux de ce colloque portent sur des thèmes liés à la prise en charge des différentes catégories sociales, en particulier les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les personnes âgées.