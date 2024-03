Ezzahi à Rome pour l’accueil de main d’œuvre et compétences tunisiennes

Le ministre des affaires sociales, Malek Ezzahi s’est entretenu, mardi à Rome, avec la ministre italienne du Travail et des Politiques sociales, Marina Elvira Calderone, au sujet des perspectives de coopération entre la Tunisie et l’Italie dans le domaine de l’accueil de la main-d’œuvre et des compétences.

Le ministre a proposé de renforcer les opportunités pour les Tunisiens issus de familles pauvres et à faible revenu, selon un communiqué publié, aujourd’hui mercredi, sur la page officielle Facebook du ministère.

Lors d’une visite à Dar Tounisi, Ezzahi a appelé à oeuvrer davantage en vue de mieux représenter la Tunisie et afin de hisser haut son drapeau à l’étranger. Il a, également, rendu hommage à un groupe de cadres tunisiens travaillant en Italie, les appelant à redoubler d’effort et à faire preuve d’excellence au service de la Tunisie.

Il a, d’autre part, appelé les attachés sociaux opérant en Italie, à demeurer à l’écoute des préoccupations des Tunisiens à l’étranger et à répondre à leurs attentes, mettant l’accent sur la nécessité de parfaire la coordination avec les chefs de missions diplomatiques afin de servir la communauté tunisienne à l’étranger.

Malek Ezzahi a effectué une visite dans une entreprise de tourisme inclusif pour les personnes handicapées à Rome, en compagnie de la ministre italienne du Handicap, Alessandra Locatelli, au cours de laquelle il a pris connaissance de l’expérience de cet établissement dans le domaine de l’emploi des personnes handicapées.

Le ministre des affaires sociales, Malek Ezzahi, a effectué une visite de travail du 4 au 6 mars 2024 à Rome (Italie).