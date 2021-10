Le ministre d’État allemand aux AE en visite en Tunisie

Le ministre d’État allemand aux Affaires étrangères, Niels Annen, entame ce dimanche une tournée en Afrique du Nord qui va le conduire en Algérie, en Tunisie et en Libye.

- Publicité-

A Tunis, il discutera principalement des récents développements politiques et les défis économiques auxquels le pays est actuellement confronté. Il aura des entretiens avec des représentants du gouvernement, des partis politiques et des membres de la société civile. Une rencontre avec les partenaires du projet Ta’ziz Partnership du ministère fédéral des Affaires étrangères est également prévue.

le ministre d’État a souligné que « la stabilité de l’Afrique du Nord, son développement économique et la participation politique de sa population sont d’une importance capitale pour l’Allemagne et l’Union européenne ». « C’est pourquoi nous menons régulièrement des entretiens politiques avec les gouvernements respectifs et les représentants de la société civile, afin de soutenir activement ces processus », a-t-il précisé dans une déclaration avant son départ.