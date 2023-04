Le ministre du tourisme appelle à mettre en place la charte de Djerba pour le tourisme durable afin de faire réussir la saison touristique

Le ministre du tourisme Moez Belhassine a appelé, lors d’une visite à Djerba, les professionnels du secteur touristique dans la zone touristique de l’Ile et de Zarzis à mettre en place la charte de Djerba pour le tourisme durable et responsable afin qu’elle soit une sorte de pacte entre les différents intervenants dans le secteur engageant chaque partie à assumer sa responsabilité en vue de faire réussir la saison touristique sur tous les plans.

A l’issue d’un conseil régional du tourisme à Djerba, le ministre a déclaré aux médias que l’objectif tracé pour 2023 est la reprise de l’activité touristique en vue d’atteindre un taux de 80 pour cent des résultats réalisés en 2019 surtout que durant le premier trimestre les chiffres ont dépassé ceux de 2019 en terme de recettes touristiques qui ont enregistré une augmentation de 66 pour cent par rapport à la même période de 2022 et 13 pour cent par rapport à la même période de l’année 2019.

Il a dans ce sens précisé que la poursuite de cet élan nécessite notamment de conjuguer les efforts de tous et d’améliorer l’offre touristique afin que l’année soit prometteuse pour ce secteur vital de l’économie nationale selon ses dires.

Le ministre a par ailleurs mis l’accent sur l’importance de faire réussir l’expérience pilote de « Djerba une ile sans plastique » afin qu’elle soit un modèle pour les autres régions. Et de préciser » Djerba sans plastique est une nécessité et non un choix » afin de préserver son environnement et la qualité de son milieu de vie.

La visite a été également une occasion pour le ministre de s’informer des préparatifs en prévision du rendez-vous annuel de la Ghriba prévu du 4 au 9 mai 2023 et de l’évolution des travaux d’aménagement de la médina à Midoun, un projet dont la deuxième tranche est financée par le ministère du tourisme.