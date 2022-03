Le ministre du tourisme exprime la volonté de faire de Sfax un pôle de tourisme écologique durable

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine a exprimé, dimanche, à Sfax, la volonté de son département de faire du gouvernorat de Sfax, un pôle de tourisme écologique, alternatif et durable et d’y instaurer un circuit touristique de valorisation de l’huile d’olive, produit phare de la région.

En marge d’une visite à la région et de l’ouverture de la quatrième édition du Festival international de l’olivier, le ministre a indiqué que le développement du tourisme écologique durable passe par l’encouragement de l’investissement dans ce domaine, à travers l’octroi de primes aux entrepreneurs en partenariat avec les bailleurs de fonds internationaux.

Le département du tourisme oeuvre par ailleurs, à renforcer la contribution du tourisme écologique au développement régional en conciliant tourisme et préservation des ressources agricoles.

S’agissant des problèmes rencontrés par les villages de l’artisanat, dans les différentes régions du pays, le ministre a estimé que ces villages doivent revenir aux artisans et faire partie intégrante des circuits touristiques.

Au sujet des répercussions éventuelles du conflit russo-ukrainien sur le tourisme national, le ministre a affirmé que l’orientation retenue par le ministère consiste à focaliser l’intérêt sur les marchés européens traditionnels et les pays voisins, tout en ciblant de nouveaux marchés tel que le marché asiatique.

Le programme de la visite du ministre à Sfax comporte également, l’inauguration d’une unité hôtelière et la déclaration de la municipalité d’Al Mahres, municipalité touristique.

Le gouvernorat de Sfax est confronté depuis plusieurs mois à un problème de gestion de ses déchets domestiques, après la fermeture de la déchèterie de Aguereb; depuis, toutes les tentatives menées par les autorités pour trouver une solution à ce problèmes ont été vouées à l’échec