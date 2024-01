Majidi donne le coup d’envoi de l’exploitation du pont de Manouba

Le ministre du Transport, Rabie Majidi, a donné, lundi, le coup d’envoi pour l’exploitation de l’ouvrage d’art routier (pont) reliant la Cité les orangers (Manouba) et la route nationale n°7.

Ce pont qui s’étend sur une distance de 280 mètres de longueur et de 15 mètres de largeur et comporte un passage supérieur pour les piétons, a été réalisé moyennant un coût total de 9,4 millions de dinars.

Il s’agit du troisième pont programmé dans le cadre du projet de réalisation de la ligne « D »

Majidi a, également, inauguré à la station Erraoudha, un passage souterrain pour les voitures, et ce, dans le cadre de la même ligne » D » du RFR.

Ce tronçon relie les zones de Khaznadar, Bardo et Saida Manoubia à Tunis-ville sur une longueur de 176 mètres moyennant un coût global de 8,6 millions de dinars.

Il convient de signaler que la ligne D s’étend sur une longueur de 12,2 km associée avec la ligne E sur une longueur de 2,3 km jusqu’à la station de Saida Manoubia.

Actuellement, des travaux d’extension de la ligne sur une longueur de 1,5 km sont en cours afin de permettre aux habitants de la région de Goubbâa et Oued Ellil de bénéficier des services du RFR. La ligne s’étend sur une longueur totale de 13,7 km.

La ligne comprend 7 stations à partir de la station Saida Manoubia, voire, Mellessine, Erraoudha, Bardo, Bourtal Mannouba, Orangers et Gobbaâ. Ces stations ont déjà été aménagées et dotées des routes asphaltées.

La ligne comprend également un espace de stationnement des trains et une station de lavage de train.