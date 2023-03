Le ministre du transport prend connaissance des travaux d’entretien de l’aéroport international de Djerba-Zarzis

Le ministre du Transport, Rabii Majidi, a supervisé, vendredi, les préparatifs lancés dans l’aéroport international de Djerba-Zarzis, en prévision de la saison estivale 2023, dont les indicateurs seraient prometteurs, selon le minstre.

A cet égard,des travaux ont été lancés aux niveaux de l’installation des réseaux électriques, de la climatisation, et de l’aménagement des espaces d’enregistrement et de départ de voyageurs, outre les travaux en cours au niveau de la piste de l’aéroport. L’objectif est d’assurer le retour des Tunisiens à l’étranger et l’accueil des hôtes de la Tunisie dans les meilleures conditions. Majidi a souligné, à cette occasion, la poursuite des interventions menées au niveau de l’aéroport afin d’offrir des meilleures conditions d’accueil et de services aux passagers. Il a rappelé, également, l’importance de la place qu’occupe le port commercial de Zarzis dans le réseau des ports tunisiens précisant que le nombre de voyages consacrés aux Tunisiens résidant à l’étranger et programmés dans ce port, pour l’été 2023, s’élève à 11, outre l’accueil de navires de passagers en provenance de Libye (port de Chiab à Tripoli), dans le cadre des activités de la nouvelle ligne maritime lancée entre les deux pays. Le ministre a saisi cette occasion, aussi, pour rendre hommage aux cadres et employés de l’Office de l’Aviation Civile, de sociétés régionales de transport des gouvernorats de Médenine, Gafsa, Gabès et Sfax, et tous les affiliés au secteur du transport, dont la Société Nationale de transport interurbain et les autres sociétés régionales (de Bizerte, le Kef et Beja) pour leur rôle dans la réussite de l’organisation du sommet de la francophonie, tenu à Djerba en novembre. Il a rappelé qu’un parc 37 bus climatisés équipés du GPS notant que l’ensemble des bus seront dotés de ce système.

