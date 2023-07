Majidi propose un charte d’hygiène et de sécurité au sein et à proximité des aéroports

Le ministre du Transport, Rabie Majidi, a souligné l’impératif de respecter les mesures de sécurité au sein et à proximité des aéroports, d’élaborer une charte d’hygiène et de sécurité et de préserver l’environnement, conformément aux normes internationales au moment où la Tunisie s’apprête à faire l’objet, en 2024, d’un audit obligatoire de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Intervenant à la 16e réunion de la Commission nationale pour la sécurité de l’aviation civile, tenue vendredi, 7 juillet 2023, Majidi a réitéré la nécessité de mettre toutes les conditions et la logistique de travail nécessaire à la disposition des équipes d’audit et travailleurs dans le domaine de la sécurité des aéroports, afin qu’elles puissent accomplir leurs tâches convenablement.

Il a estimé que la Commission doit organiser des réunions périodiques, appelant ses membres à concevoir un plan d’action et à veiller à le concrétiser dans les délais, d’après un communiqué du département du Transport.

Selon le ministre, il faut adopter de nouveaux mécanismes de gestion afin que la Commission puisse mener à bien ses projets relatifs à l’aviation civile et à la navigation aérienne, tout en assurant la sécurité et en respectant les engagements et accords internationaux conclus à cet effet.

Il a rappelé que le Code de l’aviation civile fait l’objet d’une révision, dans le but de mettre en place un nouveau cadre législatif en Tunisie, adapté aux évolutions dans le domaine de l’aviation civile au niveau mondial.

La Commission a passé en revue, à cette occasion, les plans de sécurité des installations aériennes, ainsi que les projets prévus pour la période à venir.

L’accent a été mis, à cet effet, sur l’impératif de mettre à jour les programmes nationaux dans le domaine de la sûreté aérienne et de moderniser les équipements de détection et d’inspection de sûreté dans les aéroports, ainsi que d’évaluer le système de sûreté exceptionnel actuel, implanté dans les différents aéroports tunisiens.

