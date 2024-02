Le ministre israélien de la Défense appelle à l’enrôlement des juifs ultra-orthodoxes

Les juifs ultra-orthodoxes doivent être enrôlés dans les forces de défense israéliennes, selon le ministre israélien de la défense

Une nouvelle proposition de loi qui mettrait fin à l’exemption générale accordée aux Israéliens ultra-orthodoxes (haredim) ne devrait être promue qu’avec le consentement de tous les partis de la coalition, y compris les partis haredi eux-mêmes, a déclaré le ministre de la défense Yoav Gallant dans une déclaration à la presse mercredi soir.

Il s’agissait de la première intervention publique de Gallant sur cette question, après qu’une série de demandes juridiques, législatives et sécuritaires l’aient mise en avant au début du mois.

Gallant a déclaré qu’il existait un besoin « réel et direct » de prolonger le service des soldats obligatoires et de réserve de Tsahal, mais que « la guerre a prouvé que tout le monde doit être appelé sous les drapeaux ».

La question du « partage du fardeau » est un « défi national depuis 75 ans », mais Israël est confronté à un défi tel qu’il n’en a pas connu depuis 75 ans – et le moment est venu de prendre des décisions sans précédent, a déclaré Gallant.

