Le ministre israélien d’extrême droite Ben Gvir prend à partie les détenus palestiniens

Le ministre israélien de la Sécurité nationale et figure de l’extrême droite Itamar Ben Gvir, souvent accusé d’attiser les tensions entre Juifs et Arabes, prend désormais pour cible les prisonniers palestiniens, touchant l’un des points les plus sensibles du conflit.

Depuis son entrée en décembre au gouvernement formé par Benjamin Netanyahu, le plus à droite de l’histoire d’Israël, Ben Gvir a promis d’œuvrer pour que les prisonniers palestiniens ne soient pas traités avec trop d’égards.

Après une visite en janvier à la prison de Nafha, dans le désert du Néguev, il avait déclaré aux médias israéliens vouloir faire en sorte « que les meurtriers de Juifs ne bénéficient pas de meilleures conditions », après la construction de nouvelles cellules.

Le ministre, qui appartient au courant sioniste religieux, a dit aussi vouloir s’assurer que les détenus palestiniens, qu’il qualifie de « terroristes », ne se voient plus servir « de la pita (ou pain) fraîche tous les matins, comme s’ils étaient au restaurant ».

« Pas sous ma responsabilité », avait-il promis, en ordonnant la fermeture de ce qu’il avait appelé des « boulangeries » ouvertes selon lui dans deux prisons israéliennes.

Les services pénitentiaires israéliens ont refusé de confirmer l’existence de ces boulangeries, ou que du pain frais soit servi aux prisonniers.

Environ 4.700 Palestiniens sont actuellement détenus dans des prisons israéliennes, dont 190 ont moins de 18 ans.