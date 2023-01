Un programme de formation italien pour les candidats à la migration régulière pour l’Italie

Le ministre italien de l’Intérieur Matteo Piantedosi a annoncé mercredi à Tunis, un nouveau programme d’action visant à former une catégorie de jeunes candidats à la migration dans des domaines professionnels précis qui répondent aux besoins du marché du travail italien.

Reçu par son homologue tunisien, Piantedosi a souligné l’importance pour les candidats à la migration régulière, d’adhérer aux différents postes de travail en Italie, lit-on dans un communiqué du département de l’Intérieur qui précise que des experts des deux pays ont été chargés d’examiner les moyens et mécanismes devant permettre la mise en œuvre de ce programme et d’assurer un quota permanent aux Tunisiens dans le cadre de la migration régulière.

Lors de l’entretien, les deux parties ont mis l’accent sur la lutte contre la migration irrégulière et son traitement dans le cadre d’une approche globale qui tient compte des intérêts et de la sécurité des deux pays.

Le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine a souligné dans ce sens, que les efforts sécuritaires en matière de lutte contre la migration irrégulière restent insuffisants, mettant en avant le besoin de solutions économiques, sociales et de développement.

La rencontre a permis de passer en revue les moyens de renforcer la coopération bilatérale sécuritaire, en particulier dans la lutte contre le crime organisé, le narcotrafic et le terrorisme, selon la même source.

- Publicité-