Le ministre italien de l’Intérieur en visite en Tunisie dans les jours à venir 

Le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, a déclaré mercredi qu’il avait l’intention de se rendre à Tunis pour parler des migrants et d’autres questions.

« Dans les prochains jours, je me rendrai en mission à Tunis pour m’assurer que nous parvenons à des actions communes avec ce pays et à un blocage des départs », a-t-il précisé , cité par l’agence presse officielle italienne ANSA.

En outre, a-t-il poursuivi, « nous travaillons sur le plan d’immigration qui prévoit une augmentation du nombre de places entre la Sicile et la Calabre afin d’éviter les situations d’urgence à Lampedusa et de gérer les arrivées soudaines de manière ordonnée. Nous visons également à renforcer les transports pour décongestionner la situation à Lampedusa autant que possible ».