Le ministre italien des AE appelle au plein rétablissement de l’Etat de droit en Tunisie

« Les rencontres que l’ai eues avec le président de la République tunisienne et avec son ministre des Affaires étrangères se sont avérées très productives, car elles ont permis de faire avancer et de consolider un dialogue qui n’a jamais été interrompu avec un pays que l’Italie considère comme stratégique, ainsi qu’un ami de longue date », a déclaré mardi le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio, en visite à Tunis. Il rencontrera également le Premier ministre Najla Bouden.

« A mes interlocuteurs, a-t-il dit, cité par l’agence de presse Ansa, j’ai confirmé que l’Italie suit avec intérêt la mise en œuvre d’un parcours de réformes et d’échéances politiques et constitutionnelles qui, nous l’espérons, culmineront avec de nouvelles élections législatives. J’ai ensuite souligné l’importance de la poursuite de la voie engagée vers le plein rétablissement de l’État de droit et de la normalité démocratique. En même temps, il est important que cela se fasse à travers un dialogue inclusif, transparent et substantiel, avec toutes les composantes politiques et sociales du pays, en garantissant le plein respect des droits fondamentaux et la croissance économique. »

Et le ministre italien des Affaires étrangère de poursuivre : «Sur la question des relations bilatérales, en particulier économiques et commerciales, en réaffirmant que la Tunisie est à la fois un partenaire privilégié de l’Italie et qu’il y a environ 800 entreprises italiennes [dans le pays], j’ai exprimé l’espoir que ce partenariat pourra être renforcé davantage ».