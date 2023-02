Le ministre italien des AE soulève la question des flux en provenance de Tunisie lors d’une réunion de l’UE

Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a déclaré lundi aux journalistes qu’il avait « soulevé la question de la Tunisie » lors d’une réunion des affaires étrangères de l’UE.

« Il y a une situation compliquée dans ce pays », a-t-il expliqué, notant que les flux migratoires sont « préoccupants » et « nous travaillons pour impliquer l’Europe ».

Tajani a ajouté qu’il s’était entretenu de la question avec le responsable de la politique étrangère de l’UE et que « le thème de la Tunisie sera un point clé du prochain Conseil des affaires étrangères. Nous discuterons également du problème lors du Conseil « Affaires intérieures », la situation pourrait devenir de plus en plus préoccupante avec le risque de flux croissants et cela ne peut pas être seulement un problème italien », a-t-il ajouté.