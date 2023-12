Le ministre russe des AE loue la position « objective » et « équilibrée » de la Tunisie sur l’Ukraine

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi, au palais de Carthage, le ministre russe des Affaires étrangères Sergeï Lavrov, en visite officielle de deux jours en Tunisie les 20 et 21 décembre.

Le chef de l’Etat s’est félicité des relations historiques entre la Tunisie et la Russie, soulignant l’attachement de la Tunisie à renforcer davantage les liens solides de fraternité et de coopération fructueuse entre les deux pays, notamment dans plusieurs domaines, indique la présidence de la république dans un communiqué.

Ila , en outre saisi, l’occasion pour rappeler le « soutien inconditionnel et indéfectible » de la Tunisie au peuple palestinien pour recouvrer ses droits légitimes et établir un Etat palestinien indépendant, appelant la communauté internationale à assumer son devoir de mettre fin aux agressions barbares subies quotidiennement par le peuple palestinien.

Le chef de la diplomatie russe a fait part au chef de l’Etat de l’entière disposition de son pays à renforcer davantage les liens de relations solide avec la Tunisie dans plusieurs domaines, en particulier les céréales, l’agriculture, l’énergie, la santé, l’enseignement supérieur, la culture, les nouvelles technologies, les échanges commerciaux et l’espace.

Il a, en outre, transmis au président Saïed les salutations de son homologue russe, Vladimir Poutine, qui s’est félicité des réformes engagées en Tunisie à plusieurs niveaux, ajoute la même source.

A l’issue de son entretien avec le président de la République, Kaïs Saïed, le ministre russe des affaires étrangères, Sergeï Lavrov, s’est félicité des pas accomplis par la Tunisie en ce qui concerne la réforme politique en Tunisie, citant en exemple l’organisation du référendum en 2021 et les élections locales prévues le 24 décembre courant.

Dans une vidéo publiée par la présidence de la République, sur sa page facebook, Lavrov a indiqué que les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Russie ont triplé pendant les neuf premiers mois de l’année courante.

« Ils s’élèvent à un milliard et un demi-milliard de dollars », a-t-il révélé, réaffirmant la volonté des deux parties de promouvoir la coopération dans d’autres domaines, notamment, l’agriculture, l’énergie et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Evoquant le conflit en Ukraine, Lavrov a souligné qu’il a fait un exposé actualisé de la situation en Ukraine au président Saïed, se félicitant hautement de la position tunisienne « objective » et « équilibrée » face à cette crise ainsi que la position exprimée par la Tunisie lors des réunions et des débats au sein de l’ONU.

Il a souligné que les parties russe et tunisienne ont convenu de la nécessité de poursuivre l’étroite coordination et concertation autour des questions internationales et régionales au sein des instances onusiennes et à travers le forum de dialogue russo-arabe.