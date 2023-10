Le ministre saoudien du Hajj en Tunisie pour faciliter les procédures de pèlerinage

Le ministre saoudien du Hajj et de la Omra, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, a entamé une visite officielle au Royaume du Maroc et en Tunisie Il tiendra une série de réunions avec un certain nombre de responsables et d’autorités compétentes des deux pays pour discuter des moyens de faciliter les procédures d’arrivée des pèlerins et visiteurs marocains et tunisiens au Royaume d’Arabie Saoudite, selon l’agence de presse SPA. La visite s’inscrit dans le cadre des efforts de communication internationaux visant à jeter des ponts de communication avec le monde islamique et à mettre en valeur les services et installations sans précédent que le Royaume offre aux pèlerins et aux visiteurs, ajoute la même source.

- Publicité-