Le ministre tunisien des AE rassure l’ONU quant aux décisions du président

Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othmane Jerandi a discuté, lors d’un entretien téléphonique avec Rosemary DiCarlo, Secrétaire générale adjointe aux affaires politiques des Nations-Unies des derniers développements sur la scène politique en Tunisie, depuis les récentes décisions prises par le président de la République, Kais Saïed.

Le ministre a indiqué que ces mesures s’appuient sur la Constitution et interviennent pour préserver la stabilité des institutions de l’Etat ainsi que leur neutralité.

Jerandi a, également, rassuré l’organisation mondiale quant à internationale sur l’angagement du pays à respecter la transition démocratique à préserver les droits et les libertés, soulignant que le chef de l’Etat est un homme de droit et que les décisions qu’il a prises visent à protéger la République et à remettre le processus politique sur les rails.

De son côté, Rosemary DiCarlo a indiqué que le bureau du secrétaire général de l’ONU suit avec une préoccupation croissante ces derniers développements en Tunisie et que l’organisation est persuadée que le pays est en mesure de surmonter cette crise.