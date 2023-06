Le mois d’avril 2023 marqué par un déficit pluviométrique

La Tunisie qui était déjà en situation de stress hydrique, a souffert en avril 2023 d’un déficit pluviométrique. Le bilan pluviométrique total du mois (27 stations principales) était de 481,3 mm, alors que la normale pour les mêmes stations était de 741,8 mm, ce qui représente 64.9 % de la normale.

C’est ce qui ressort du bilan climatologique consacré au mois d’avril 2023, publié jeudi, par l’Institut National de la Métérologie (INM).

Concernant la température, la moyenne générale était de 18,3°C et elle était légèrement supérieure à la moyenne de référence avec un écart de +0,7 °C.

Selon l’INM, les températures moyennes ont varié entre 15,3 °C à Tabarka et 22,5°C à Tozeur, et étaient supérieures aux taux de référence (1991-2020) sur toutes les régions sauf à Tabarka (-0,9°C) et à El Borma (-0,3°C).

Le mois d’Avril a commencé avec des températures minimales et maximales inférieures aux normales. Après le 12 du mois, les températures ont commencé à grimper et la fin du mois a été marquée par des températures très élevées par rapport aux normales du mois avec des écarts atteignant 10°C.

Pour ce qui est des températures maximales moyennes, elles ont varié entre 20.6°C à Mahdia et 29.2°C à Tozeur et El Borma et elles étaient supérieures aux moyennes de référence (1991-2020) sur la plupart des régions à l’exception de Tabarka et à El Borma où les moyennes étaient légèrement inférieures aux normales.

Quant à la température maximale moyenne générale (27 stations principales), elle a atteint 24.6 °C, dépassant la moyenne de référence pour les mêmes stations (23.3 °C) avec une différence de +1.3 °C.