Le mois de juillet 2023, le plus chaud jamais enregistré

Le mois de Juillet 2023 a été le plus chaud jamais enregistré depuis 1950, en Tunisie. La température moyenne de 32,6 °C enregistrée au niveau des 27 stations principales, a été supérieure à la moyenne de référence (28,6°C) pour la période 1991-2020, avec un écart important de +4°C, selon le Bulletin Climatologique Mensuel, publié vendredi, par l’INM.

C’est ainsi qu’avec cet écart, juillet 2023 est classé le 1er des mois de Juillet les plus chauds. Même à l’échelle mondiale, ce mois a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur terre, selon les données de l’agence européenne « COPERNICUS ».

Les températures moyennes étaient supérieures aux moyennes de référence (1991-2020) sur toutes les régions, elles variaient entre 29,5 °C à Kélibia et 37,5°C à Tozeur.

Aussi, les températures maximales moyennes étaient supérieures aux moyennes de référence sur toutes les régions, elles ont oscillé entre 32,6°C à Mahdia et 44,6°C à Tozeur. La température maximale moyenne a atteint 39,8 °C, elle était supérieure à la moyenne de référence pour les mêmes stations (35,3 °C) avec un écart important de +4,5 °C.

La température minimale moyenne nationale a atteint 25,3 °C, dépassant la moyenne de

référence (21,9 °C) avec un écart de +3,5 °C. Les températures minimales ont varié de 22,4 °C au Kef à 30,3 °C à Tozeur.

Les quantités des pluies ont atteint 72,4% de la normale

Concernant la pluviométrie, le cumul pluviométrique mensuel total (27 stations

principales) était de 80,7 mm, alors que la normale pour les mêmes stations était de 111,5

mm. Les quantités des pluies enregistrées pendant ce mois de juillet ont atteint 72,4% de la

normale du mois de juillet (1991-2020).

Sur toute la Tunisie les précipitations ont été déficitaires à l’exception des 3 stations qui ont dépassé

les moyennes et elles ont été excédentaires suite à des épisodes pluvio- orageux pendant la

première décade du mois notamment à Jendouba, Siliana et Kasserine.

Les vents étaient généralement faibles à modérés et leur vitesse a augmenté les 1 et 2 juillet 2023 sur la plupart des régions, avec une vitesse maximale allant de 54 km/h à Tunis-Carthage à 68 km/h à Remada et El- Borma.

Durant la période du 6 au 9 juillet 2023, les vents ont été également forts sur les régions du nord, du centre et du sud-ouest, avec une vitesse maximale allant de 60 km/h à Zaghouan à 86 km/h à Tozeur et atteignant un maximum de 101 km/h. à Jendouba.

Aussi, les vents ont été forts pendant la période du 23 au 26 juillet sur la plupart des

régions, et leur vitesse maximale a varié de 54 km/h à Béja et Medenine à 83 km/h à

Bizerte. Les vents forts ont engendré des phénomènes sable au sud où la visibilité

horizontale était réduite à moins de 400 mètres.

Les vents étaient également forts le 30 juillet sur les régions du sud-ouest, où leur

vitesse maximale a varié de 72 km/h à Kébili à 94 km/h à Gafsa avec des phénomènes

sable où la visibilité horizontale était réduite à moins de 1000 mètres.

