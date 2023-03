Le monde célèbre, le 30 mars 2023, la première Journée internationale du zéro déchet

La première Journée internationale du zéro déchet, qui encourage chacun à prévenir et à minimiser les déchets et promeut un changement sociétal vers une économie circulaire, est célébrée aujourd’hui, 30 mars 2023.

Cet évènement, qui vient répondre à l’aggravation des impacts des déchets sur la santé humaine, l’économie et l’environnement, est institué par une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies faisant suite à d’autres résolutions sur les déchets, notamment l’engagement pris le 2 mars 2022 par l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement de faire progresser un accord mondial visant à mettre fin à la pollution plastique.

Les gouvernements, la société civile, les entreprises, les universités, les communautés, les femmes et les jeunes sont appelés à s’engager, dans ce cadre, dans des activités de sensibilisation aux initiatives « zéro déchet ».

Chaque année, l’humanité produit plus de 2 milliards de tonnes de déchets solides municipaux, dont 45 % sont mal gérés, d’après le PNUE, qui organise la Journée internationale du zéro déchet en collaboration en collaboration avec le Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat).

Si aucune mesure n’est prise d’urgence, ce chiffre atteindra près de 4 milliards de tonnes d’ici à 2050. Les déchets se présentent sous toutes les formes et tailles – y compris les plastiques, les débris des sites miniers et de construction, l’électronique et la nourriture.

Ils ont un impact disproportionné sur les pauvres, puisque près de 4 milliards de personnes n’ont pas accès à des installations d’élimination contrôlées.

En Tunisie, la situation environnementale s’est aggravée d’année en année en l’absence d’une réelle prise en charge du problème du traitement des déchets en Tunisie pendant des décennies, selon le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

La gestion des déchets est devenue, ainsi, un grand défi pour le pays, dont la population produit plus de 2,5 millions de tonnes de déchets chaque année avec un taux de croissance moyenne de 3%.